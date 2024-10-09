



Сотрудник ЕвроХим-ВолгаКалия избран депутатом Котельниковского районного совета народных депутатов. Проходчик пятого разряда участка горно-подготовительных работ № 3 Андрей Тутов получил доверие избирателей и теперь представляет интересы жителей района и своих коллег на новом уровне.

– Андрей Тутов – профессионал, хорошо зарекомендовавший себя на производстве, его положительный опыт работы в одном из ключевых подразделений нашего предприятия, инициативность, активная гражданская позиция, уважение и доверие, оказываемое всем коллективом ЕвроХим-ВолгаКалия, позволяют ему глубоко понимать не только производственные, но социальные потребности работников и жителей города, – отмечает директор по персоналу ЕвроХим-ВолгаКалия Иван Коляда.

ЕвроХим-ВолгаКалий сотрудничает с администрациями Котельниковского района и города Котельниково с момента основания предприятия в 2006 году. О профессиях горнорудного направления в степном Котельниково не слышали, поэтому первыми на строительство Гремячинского горно-обогатительного комбината приехали шахтостроители и обогатители со всех уголков страны.

Сегодня коллектив компании пополняется местными жителями. Благодаря реализуемой в компании ЕвроХим программе профильное образование получают выпускники котельниковских школ, переподготовку в собственном Учебном центре ЕвроХим-ВолгаКалия уже прошли сотни котельниковцев старшего возраста.

Силами ЕвроХим-ВолгаКалия в Котельниково для сотрудников и их семей построены новые жилые районы комфорт-класса «Восточный» и «Дубовая Роща», детский сад «Сказка».Усилиями компании и администрации города строится уже вторая очередь парка «Аксайская Дубрава». Впереди – строительство новых социальных объектов.

ЕвроХим выступает ключевым участником в улучшении, развитии городской и социальной инфраструктуры, поддерживает социально-важные инициативы жителей. Так важной частью имиджа города стал совместный с администрацией проект «Котельниково – Земля Героев».

– Для меня огромная честь быть избранным депутатом, – говорит Андрей Тутов. – Это не только возможность представлять интересы моих коллег и жителей района, но и отличный шанс внести вклад в развитие нашего региона. Я благодарен за доверие и готов работать на благо всех, кто верит в позитивные перемены.

Фото: пресс-служба предприятия

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