Экономика

Волгоградские предприятия освоили рекордный объем инвестиций

Экономика 30.09.2024 09:59
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30.09.2024 09:59


Более 51,3 млрд рублей освоено промышленными предприятиями региона в январе-июне 2024 года — это на 80% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом общий объем инвестиций  в экономику региона за этот период составил 123,1 млрд рублей.
Как рассказали V102.RU в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, наибольшие вложения направлены на развитие обрабатывающих производств региона — более 43 млрд рублей, что на 86% больше, чем за тот же период годом ранее. В обеспечение электрической энергией, газом и паром инвестировано более 4,5 млрд рублей, рост составил 43%; в добычу полезных ископаемых — почти 2,3 млрд рублей, рост 52%. В водоснабжение и водоотведение направлено почти 1,5 млрд рублей, что более чем в 3 раза больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Справка. В 2024 году в Волгоградской области продолжается реализация 27 промышленных инвестпроектов, общий объем инвестиций по итогам текущего года планируется на уровне 70 млрд рублей. Среди инвестпроектов такие, как вторая  очередь проекта развития Котельниковского горно-обогатительного комбината, строительство сталелитейного комплекса по выпуску высококачественного горячекатаного и холоднокатаного плоского проката из нержавеющих марок стали, возведение комплекса  по производству смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей мощностью 70 тысяч тонн в год на площадке «ЛУКОЙЛ-ВНЛ», производство многопрядных канатов на волгоградском филиале «Северсталь канаты». Кроме того, проекты модернизации реализуют Волжский трубный завод, ТД «Грасс», «Каустик», «Омсктехуглерод», «Корпорация Красный октябрь», «Себряковцемент» и другие предприятия.
Всего с 2014 года в промышленности региона уже завершена реализация 155 инвестпроектов общей стоимостью порядка 381 млрд рублей, создано более 9,3 тыс. рабочих мест. Общий накопленный объем инвестиций в отрасли — 650 млрд рублей. 
Но и это не предел. Глава региона обозначил новые промышленные приоритеты: к 2034 году доля в ВРП должна увеличиться до 33,5%, объем производства — до 2,2 трлн рублей в год, накопленный объем инвестиций — до 750 млрд рублей. Запланировано создание порядка 11 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест.

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