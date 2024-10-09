В Волгограде контролеры задержали безбилетника, который оказался в розыске

Рейд по выявлению безбилетных пассажиров в Волгограде помог задержать мужчину, который находился в федеральном розыске. Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, бегающий от правоохранителей пассажир попался в руки контролеров, так как не оплатить проезд в троллейбусе №8а.

Контрольные мероприятия проводились на остановке «Механический институт» в Тракторозаводском районе.

Сотрудники МУП «Метроэлектротранс» обратили внимание на мужчину, поведение которого им показалось странным. При проверке документов у безбилетника выяснилось, что он находится в розыске. Участвующие в рейде полицейские для дальнейших разбирательств доставили гражданина в отделение полиции.

В мэрии отмечают, что в 2023 году в ходе аналогичных рейдов были задержаны мужчина и женщина, находящиеся в розыске. В феврале и июле текущего года задержали еще двоих таких безбилетников.

Всего за девять месяцев текущего года в общественном транспорте Волгограда были выявлены свыше 2,2 тысячи граждан, которые предпочли ездить «зайцем». в отношении нарушителей составлены административные протоколы.