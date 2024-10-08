Экономика

Волгоградцы накупили еды и товаров на 458 млрд

Экономика 08.10.2024 14:28
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08.10.2024 14:28


В Волгоградской области оборот розничной торговли вырос на 9,4%. По данным Волгоградстата, его объем за январь-август 2024 года составил 458,7 млрд рублей, что почти на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает V102.RU. 
Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий населению региона за восемь месяцев было реализовано на 192,9 млрд рублей, что составляет 101,7% к соответствующему периоду 2023 года, непродовольственных товаров – на 265,7 млрд рублей, или 115,5% к январю-августу 2023 года. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 42,1%, непродовольственных товаров – 57,9%.
Из хозяйствующих субъектов, формирующих оборот розничной торговли, наибольший удельный вес – 64,0% – приходится на крупный бизнес. Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в товарооборот составил 31,9%, розничные рынки и ярмарки занимают 4,1% в общем обороте розничной торговли, добавили в статистическом ведомстве.

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