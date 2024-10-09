На ул. Крепильной в Волгограде началась замена канализационного коллектора





В Советском районе Волгограда на ул. Крепильной бригада «Концессии водоснабжения» приступила к замене 25-метровго участка трубопровода, где в минувшие выходные из-за износа трубы образовалась течь, что привело к размытию грунта и провалу на дороге.

– В настоящий момент на участке ведутся земляные работы. После разрытия трубопровода специалисты приступят к замене трубы, – рассказали в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. – Старую железобетонную трубу заменят новой – из полиэтилена низкого давления. Эти высокопрочные трубы устойчивы к любым видам отходов, экологичны, просты в установке и обслуживании.

Для удобства горожан специалисты Концессий разработали техническое решение, благодаря которому системы водоснабжения и водоотведения будут функционировать в обычном режиме.

Участок, где ведутся работы, огорожен светоотражающими лентами и сигнальными огнями. Движение автотранспорта по улице Крепильной временно осуществляется по одной полосе.

Фото: пресс-служба КВ