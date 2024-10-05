Депутат ГД Аксаков посоветовал хранить деньги на рублевых вкладах





Депутат Государственной думы, председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков посоветовал россиянам хранить сбережения на рублевых вкладах. По его мнению, сообщает РИА Новости, это и надежнее, и выгоднее.

– В настоящее время в условиях высокой ключевой ставки сбережения выгоднее и надежнее хранить на рублевых вкладах, – цитирует информагентство депутат.

Кроме того, считает он, каждому россиянину следовало бы обзавестись подушкой безопасности в виде сбережений в размере двух–трех ежемесячных расходов.

– А если вы копите, например, на крупную покупку – то можно подумать и о срочном вкладе, проценты по которому выше, – советует депутат ГД.