Экономика

Депутат ГД Аксаков посоветовал хранить деньги на рублевых вкладах

Экономика 05.10.2024 17:00
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05.10.2024 17:00


Депутат Государственной думы, председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков посоветовал россиянам хранить сбережения на рублевых вкладах. По его мнению, сообщает РИА Новости, это и надежнее, и выгоднее.  

– В настоящее время в условиях высокой ключевой ставки сбережения выгоднее и надежнее хранить на рублевых вкладах, – цитирует информагентство депутат.

Кроме того, считает он, каждому россиянину следовало бы обзавестись подушкой безопасности в виде сбережений в размере двух–трех ежемесячных расходов. 

А если вы копите, например, на крупную покупку – то можно подумать и о срочном вкладе, проценты по которому выше, – советует депутат ГД. 

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