Другие виды. В Волгограде ЖК «Бродвей» освободят от соседства с гаражами





В Дзержинском районе Волгограда власти озаботились наведением порядка. Начать решили с полузаброшенной территории, примыкавшей к ЖК «Бродвей». Как сообщает ИА «Высота 102», муниципалитет планирует снести находящиеся здесь гаражи.

Согласно проектно-сметной документации, исполнителю, определённому по итогу открытого конкурса, предстоит произвести демонтаж самовольно установленных нестационарных объектов по адресу: ул. им. Кортоева, д. 4. В общей сложности перевести на площадку для ответственного хранения специалистам необходимо 10 гаражей вместе со всем ценным имуществом.

На эти цели из бюджета выделено более 1 млн рублей. Подрядчик должен быть определён к середине октября. На производство работ контрактом отводится 20 дней.

Напомним, ранее районные власти неоднократно подступались к вопросу демонтажа неузаконенных гаражей. В 2022 году администрация Советского района поручила частной компании снести сразу 90 нестационарных объектов, однако рабочие этим не ограничились. После демонтажа коммерсанты реализовали полученное на ответственное хранение личное имущество граждан, нанеся ущерб более чем в 1,7 млн рублей. В ситуацию пришлось вмешаться полиции.

Фото из архива ИА «Высота 102»