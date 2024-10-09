Общество

Мизулина опубликовала пост с жалобой волгоградской школьницы на холод

Общество 09.10.2024 19:38
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09.10.2024 19:38


Сегодня, 9 октября, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина выложила в своем Telegram-канале пост с жалобой школьницы из Волгограда на холод в учебном заведении. 

– Опять пошли письма по поводу холода в школах и запрета носить кофты, – кратко прокомментировала скриншот известная общественница. 

Когда поступила жалоба, Мизулина не уточняет. Из скриншота следует, что девочка, написавшая письмо, учится в средней школе №103 – на проспекте Университетском в Советском районе. Юная особа сравнивает с ледником условия, в которых ей приходится пребывать с 08.00 до 13.00 на протяжении недели. 

И это, судя по всему, не единственная жалоба ученицы. Из опубликованного Екатериной Мизулиной поста следует, что девочку, похоже, не устраивает и питание.


Интересно, что сегодня, 9 октября, в Волгограде первый достаточно прохладный день. До сих пор в городе держалась, можно сказать, по-летнему теплая погода – столбики термометров превышали отметку +25 градусов днем. На этом фоне о преждевременной подаче отопления в социальные и образовательные учреждения Волгограда пока не идет и речи. 

На данный момент, напомним, в Волгоградской области о старте подтопки отдельных учреждений заявили лишь в Чернышковском районе. Соответствующее постановление подписал глава района.  

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