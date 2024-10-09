Происшествия

В Волжском ДТП с электросамокатом попало на видео

Происшествия 09.10.2024 11:01
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09.10.2024 11:01




В Волжском Волгоградской области произошло очередное ДТП с участием электросамоката. Как сообщает V102.RU, момент дорожного происшествия сняли камеры Powernet.

Инцидент случился 8 октября около 17-00 ч. на пересечении улицы Карбышева и бульвара Профсоюзов. На пешеходном переходе один из автомобилей, не притормозив, наехал на молодого человека, который пересекал проезжую часть на электросамокате. 

От удара управлявший СИМ юноша упал на асфальт. Прохожие помогли ему подняться. Как стало известно V102.RU, к счастью для молодого человека, обошлось без травм.


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