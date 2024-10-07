Экономика 07.10.2024 14:49 Реклама
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07.10.2024 14:49 Реклама
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне ruА-, прогноз по рейтингу позитивный.
Агентство отмечает, что рейтинг банка обусловлен оценкой рыночных позиций, комфортной позицией по капиталу и ликвидности, адекватным качеством активов и уровнем корпоративного управления. По мнению экспертов агентства, положение банка на российском банковском рынке устойчиво, а уровень диверсификации бизнеса достаточно высок.
По рейтингу установлен позитивный прогноз, что предполагает высокую вероятность повышения кредитного рейтинга на горизонте 12 месяцев.
Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на поступательное и сбалансированное развитие и повышение эффективности бизнеса. Ранее в 2024 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А- (RU), рейтинговое агентство НКР – подтвердило рейтинг банка на уровне A.ru, улучшив прогноз до «Позитивного».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111, erid: F7NfYUJCUneP2Woz4gAh
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