В Волжском родным 8 погибших на СВО бойцов передали награды

Сегодня, 9 октября, в Волжском состоялась передача орденов Мужества родным и близким жителей города, погибших при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Церемония прошла во дворце культуры «Волгоградгидрострой» при участии руководства мэрии Волжского и городского военного комиссариата, рассказали V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области.





В траурном списке – имена матроса Александра Беззубикова, младших сержантов Сергея Богданова и Андрей Соболевского, добровольца Андрея Демидова, рядовых Александра Достовалова, Руслана Назарова, лейтенанта Игоря Щеглова.





До конца остался верным присяге и старший сержант Геворг Симонян. В зону СВО он ушел добровольцем осенью 2022 года.

- Когда отец объявил о своем решении, он сказал, что обязан это сделать, потому что он патриот своей страны и его долг – защищать ее, защищать нас, своих детей, – рассказала дочь волжанина Алина Симонян.

Ее отец погиб в марте нынешнего года, сражаясь на Запорожском направлении, с честью и отвагой выполнив свой долг. Орден Мужества был передан его детям.

Фото администрации Волжского