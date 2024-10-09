В облдуме одобрили смену статуса Михайловки Волгоградской области





В Волгограде сегодня, 9 октября, профильный комитет рекомендовал Волгоградской областной думе принять законопроект о наделении городского округа город Михайловка статусом муниципального округа с соответствующим внесением изменений в законодательные и нормативные акты. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу парламента.

Вопрос о смене статуса Михайловки рассматривался парламентским комитетом по государственному строительству, местному самоуправлению, развитию территорий и информационной политике под председательством Татьяны Распутиной. Как пояснили в ходе заседания, необходимость в изменениях связана с обновлением федерального законодательства – до 1 января 2025 года городские округа России, не соответствующие установленным критериям по численности и плотности населения должны быть наделены статусом муниципального округа.

– Анализ соответствия городского округа город Михайловка требованиям федерального законодательства показал, что по доле городского населения и по площади территорий муниципалитет соответствует установленным критериям, а по плотности населения – нет. В связи с чем Михайловка подлежит преобразованию в муниципальный округ, – разъясняют в парламенте.

При этом, подчеркнула Татьяна Распутина, муниципальный округ город Михайловка не будет являться вновь образованным муниципальным образованием, а действующие в настоящее время органы местного самоуправления продолжат осуществлять свои полномочия, как и прежде.

– Преобразование не повлечет за собой изменение статуса населенных пунктов, входящих в состав округа, а также не отразится на предоставлении мер социальной поддержки, установленных федеральным и региональным законодательством для граждан, проживающих или работающих в сельских населенных пунктах, – подчеркнула глава комитета.

В Волгоградской областной думе также заверяют, что принятие данного законопроекта не потребует дополнительных расходов областного бюджета.

Напомним, это уже не первый эксперимент в смене статуса Михайловки. В 2012 году Михайловский район с десятками хуторов превратился в городской округ. Преобразования и в тот раз узаконили депутаты областной думы, утверждавшие, что данная мера позволит более эффективно использовать финансовый ресурс, а также сократить затраты на управленцев. И вот, спустя 12 лет, муниципальное образование вновь попало под очередные реформы.