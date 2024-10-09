Сайты судов Волгоградской области третий день «лежат на лопатках»





Жители Волгоградской области третий день не могут получить доступ к электронным судебными картотекам из-за массового сбоя. Как сообщает ИА «Высота 102», на невозможность работы с сайтами судов в Интернете пользователи стали жаловаться еще 7 октября.

Накануне Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области распространила информацию о том, что служба техподдержки ГАС «Правосудие» пытается восстановить работу сайтов.

– С 7 октября по техническим причинам временно недоступны официальные интернет-ресурсы судов общей юрисдикции, система «Электронное правосудие», порталы судебного сообщества, электронные почтовые ящики судов общей юрисдикции. Службой технической поддержки ГАС «Правосудие» ведутся работы по восстановлению работоспособности, – говорилось в официальном сообщении пресс-службы.

Однако, сообщает ИА «Высота 102», проблема не устранена и к середине дня 9 октября. Сайты судов Волгоградской области по-прежнему недоступны.

Отметим, что подавать документы на время поломки электронных ящиков судов жителям Волгоградской области предлагают лично – через приемные судов. Второй доступный на сегодня вариант – посредством Почты России.

Ранее отдельные телеграм-каналы опубликовали посты о том, что атаку на российские ресурсы проводят проукраинские хакеры. В свою очередь пророссийские группы объявили об ответных кибератаках.