Для претендующих на работу в госорганах участников СВО организуют экспедицию





В России стартовал второй образовательный модуль программы развития участников специальной военной операции «Время героев». Он начался в мастерской управления «Сенеж». Кроме того, сообщает ИА «Высота 102», участники СВО, претендующие на работу в госорганах, отправятся в экспедицию на самый большой остров Курильского архипелага.

– Образовательная программа, подготовленная Высшей школой государственного управления Президентской Академии, пройдет на базе Мастерской управления «Сенеж» и будет включать в себя выездной учебный модуль в Южно-Сахалинске и Нижнем Новгороде, а также экспедицию на остров Итуруп, – говорится на сайте программы.

Новый образовательный модуль будет посвящен базовым принципам формирования экономики и бюджета страны в современных условиях.

– Участникам расскажут о различных подходах и методах финансирования при реализации государственных задач, а также об аспектах выстраивания грамотных и эффективных коммуникаций государственными и муниципальными служащими, – поясняют организаторы образовательной программы.

Напомним, что программа «Время героев» реализуется по поручению Владимира Путина и направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение стартовало 27 мая 2024 года.

Фото: времягероев.рф