В Волгоградской области подорожали сладкие презенты учителям





Цены на сладости, которые часто дарят педагогам ко Дню учителя, изменились в Волгоградской области. Эксперты Банка РФ, используя данные Росстата, подсчитали, на сколько именно они подорожали и в каких регионах ЮФО особенно, на примере условного подарочного набора, состоящего из шоколада, зефира или пастилы, шоколадных конфет, меда, джема, зеленого чая, кофе молотого или в зернах. Цены на сладости, которые часто дарят педагогам ко Дню учителя, изменились в Волгоградской области. Эксперты Банка РФ, используя данные Росстата, подсчитали, на сколько именно они подорожали и в каких регионах ЮФО особенно, на примере условного подарочного набора, состоящего из шоколада, зефира или пастилы, шоколадных конфет, меда, джема, зеленого чая, кофе молотого или в зернах.

Меньше всего цена на сладкий набор изменилась в Астраханской области (за год он прибавил всего 1,8%), а также в Волгоградской области и Калмыкии (+2,2% и +2,3% соответственно), передает V102.RU. На Дону набор с десертами стал дороже на 4,1% за год, на Кубани – на 6,7%. В Адыгее родители и школьники потратили на сладкий презент на 8,3% больше, чем год назад, а в Севастополе – на 8,8%. Заметнее всего стоимость подарка ко Дню учителя увеличилась в Крыму (+9,4%). Меньше всего цена на сладкий набор изменилась в Астраханской области (за год он прибавил всего 1,8%), а также в Волгоградской области и Калмыкии (+2,2% и +2,3% соответственно), передает V102.RU. На Дону набор с десертами стал дороже на 4,1% за год, на Кубани – на 6,7%. В Адыгее родители и школьники потратили на сладкий презент на 8,3% больше, чем год назад, а в Севастополе – на 8,8%. Заметнее всего стоимость подарка ко Дню учителя увеличилась в Крыму (+9,4%).

Среди товаров подарочного набора больше всего в Волгоградской области выросли цены на зефир и пастилу. Также подорожали джем и варенье. А все это произошло из-за майских заморозков, которые повредили часть урожая фруктов и ягод, подчеркнули в волгоградском отделении Банка РФ. При этом зерновой кофе, наоборот, подешевел. В этом году увеличился его импорт из основных стран-поставщиков. Среди товаров подарочного набора больше всего в Волгоградской области выросли цены на зефир и пастилу. Также подорожали джем и варенье. А все это произошло из-за майских заморозков, которые повредили часть урожая фруктов и ягод, подчеркнули в волгоградском отделении Банка РФ. При этом зерновой кофе, наоборот, подешевел. В этом году увеличился его импорт из основных стран-поставщиков.

Напомним, годовая инфляция в Волгоградской области в августе составила 8,3%. Это ниже значений по Южному федеральному округу (8,9%) и по России в целом (9,1%). Когда Росстат считает уровень инфляции, он учитывает цены почти на 570 товаров и услуг. И среди них далеко не все дорожает – всегда есть то, что дешевеет или почти не меняется в цене. Это видно на примере вкусного набора ко Дню учителя, сделали вывод эксперты. Напомним, годовая инфляция в Волгоградской области в августе составила 8,3%. Это ниже значений по Южному федеральному округу (8,9%) и по России в целом (9,1%). Когда Росстат считает уровень инфляции, он учитывает цены почти на 570 товаров и услуг. И среди них далеко не все дорожает – всегда есть то, что дешевеет или почти не меняется в цене. Это видно на примере вкусного набора ко Дню учителя, сделали вывод эксперты.



