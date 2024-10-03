В Волгоградской области подорожали сладкие презенты учителям

Экономика 03.10.2024 21:19
0
03.10.2024 21:19
Цены на сладости, которые часто дарят педагогам ко Дню учителя, изменились в Волгоградской области. Эксперты Банка РФ, используя данные Росстата, подсчитали, на сколько именно они подорожали и в каких регионах ЮФО особенно, на примере условного подарочного набора, состоящего из шоколада, зефира или пастилы, шоколадных конфет, меда, джема, зеленого чая, кофе молотого или в зернах.
Меньше всего цена на сладкий набор изменилась в Астраханской области (за год он прибавил всего 1,8%), а также в Волгоградской области и Калмыкии (+2,2% и +2,3% соответственно), передает V102.RU. На Дону набор с десертами стал дороже на 4,1% за год, на Кубани – на 6,7%. В Адыгее родители и школьники потратили на сладкий презент на 8,3% больше, чем год назад, а в Севастополе – на 8,8%. Заметнее всего стоимость подарка ко Дню учителя увеличилась в Крыму (+9,4%).
Среди товаров подарочного набора больше всего в Волгоградской области выросли цены на зефир и пастилу. Также подорожали джем и варенье. А все это произошло из-за майских заморозков, которые повредили часть урожая фруктов и ягод, подчеркнули в волгоградском отделении Банка РФ. При этом зерновой кофе, наоборот, подешевел. В этом году увеличился его импорт из основных стран-поставщиков.
Напомним, годовая инфляция в Волгоградской области в августе составила 8,3%. Это ниже значений по Южному федеральному округу (8,9%) и по России в целом (9,1%). Когда Росстат считает уровень инфляции, он учитывает цены почти на 570 товаров и услуг. И среди них далеко не все дорожает – всегда есть то, что дешевеет или почти не меняется в цене. Это видно на примере вкусного набора ко Дню учителя, сделали вывод эксперты.
Волгоградстат: в регионе подешевели «макарошки», лук и гречка03.10.2024 11:10
Экономика 03.10.2024 11:10
АИ-98 подорожал в Волгоградской области еще на 30 копеек03.10.2024 09:29
Экономика 03.10.2024 09:29
Волгоград занял 71-е место в рейтинге зарплат среди 100 городов30.09.2024 12:22
Экономика 30.09.2024 12:22
Волгоградские предприятия освоили рекордный объем инвестиций30.09.2024 09:59
Экономика 30.09.2024 09:59
Росстат: среднедушевые доходы волгоградцев выросли до 38551 рубля29.09.2024 21:25
Экономика 29.09.2024 21:25
В волгоградских «Пятерочках» и «Магнитах» проверят цены на социальные продукты27.09.2024 20:44
Экономика 27.09.2024 20:44
Будем ходить пешком? С 1 октября утилизационный сбор для иномарок поднимут на 70-80%27.09.2024 19:16
Экономика 27.09.2024 19:16
Сады Придонья приняли участие в юбилейных мероприятиях ВолГАУ27.09.2024 15:41 Реклама
Экономика 27.09.2024 15:41 Реклама
Росстат: работодатели задолжали волгоградцам 7,7 млн рублей27.09.2024 13:18
Экономика 27.09.2024 13:18
Главы налоговых органов БРИКС учредят Форум налоговых служб стран объединения26.09.2024 21:15
Экономика 26.09.2024 21:15
Баранина и огурцы возглавили топ самой подорожавшей еды в Волгограде26.09.2024 11:40
Экономика 26.09.2024 11:40
Волгоградская область вошла в число лидеров ЮФО по количеству высокопроизводительных рабочих мест26.09.2024 09:57
Экономика 26.09.2024 09:57
Цены на бензин в Волгоградской области снова не «усидели» на месте26.09.2024 09:36
Экономика 26.09.2024 09:36
Волгоградцам назвали топ профессий будущего25.09.2024 06:47
Экономика 25.09.2024 06:47
«Каустик» вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса по охране труда20.09.2024 15:31
Экономика 20.09.2024 15:31