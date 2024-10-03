Экономика

В Волгоградской области подорожали сладкие презенты учителям

Экономика 03.10.2024 21:19
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03.10.2024 21:19


Цены на сладости, которые часто дарят педагогам ко Дню учителя, изменились в Волгоградской области. Эксперты Банка РФ, используя данные Росстата, подсчитали, на сколько именно они подорожали и в каких регионах ЮФО особенно, на примере условного подарочного набора, состоящего из шоколада, зефира или пастилы, шоколадных конфет, меда, джема, зеленого чая, кофе молотого или в зернах. 
Меньше всего цена на сладкий набор изменилась в Астраханской области (за год он прибавил всего 1,8%), а также в Волгоградской области и Калмыкии (+2,2% и +2,3% соответственно), передает V102.RU. На Дону набор с десертами стал дороже на 4,1% за год, на Кубани – на 6,7%. В Адыгее родители и школьники потратили на сладкий презент на 8,3% больше, чем год назад, а в Севастополе – на 8,8%. Заметнее всего стоимость подарка ко Дню учителя увеличилась в Крыму (+9,4%).
Среди товаров подарочного набора больше всего в Волгоградской области выросли цены на зефир и пастилу. Также подорожали джем и варенье. А все это произошло из-за майских заморозков, которые повредили часть урожая фруктов и ягод, подчеркнули в волгоградском отделении Банка РФ.  При этом зерновой кофе, наоборот, подешевел. В этом году увеличился его импорт из основных стран-поставщиков.
Напомним, годовая инфляция в Волгоградской области в августе составила 8,3%. Это ниже значений по Южному федеральному округу (8,9%) и по России в целом (9,1%). Когда Росстат считает уровень инфляции, он учитывает цены почти на 570 товаров и услуг. И среди них далеко не все дорожает – всегда есть то, что дешевеет или почти не меняется в цене. Это видно на примере вкусного набора ко Дню учителя, сделали вывод эксперты. 

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