Тело забитого до смерти мужчины нашли на юге Волгограда

В Красноармейском районе Волгограда в переулке Подгорном следственно-оперативная группа СУ СК России по Волгоградской области работает на месте предполагаемого убийства. Вблизи дома №5 сегодня, 9 октября, обнаружили труп мужчины со следами насильственной смерти.

– Тело мужчины с телесными повреждениями в области головы и лица, свидетельствующими о криминальном характере смерти, обнаружено между дач, – сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник. – По данному факту районным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ – убийство.

Для оказания практической помощи в раскрытии этого особо тяжкого преступления на место происшествия выехали следователи-криминалисты областного управления СКР.

Личность убитого пока не установлена.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области