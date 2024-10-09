Общество

Тело забитого до смерти мужчины нашли на юге Волгограда

Общество 09.10.2024 12:19
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09.10.2024 12:19


В Красноармейском районе Волгограда в переулке Подгорном следственно-оперативная группа СУ СК России по Волгоградской области работает на месте предполагаемого убийства. Вблизи дома №5 сегодня, 9 октября, обнаружили труп мужчины со следами насильственной смерти. 

Тело мужчины с телесными повреждениями в области головы и лица, свидетельствующими о криминальном характере смерти, обнаружено между дач, – сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник. – По данному факту районным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ – убийство.

Для оказания практической помощи в раскрытии этого особо тяжкого преступления на место происшествия выехали следователи-криминалисты областного управления СКР.

Личность убитого пока не установлена.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области 

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