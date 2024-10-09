Волгограде чиновники вернули деньги за детсад супруге военного





В Волгограде по требованию прокуратуры супруге военнослужащего вернули 9 тысяч рублей, которые с нее незаконно взяли за пребывание ребенка в детском саду. По информации официального представителя прокуратуры региона Оксаны Чередининой, нарушения регионального законодательства всплыли при проверке в Краснооктябрьском районе областного центра.

– Прокуратурой Краснооктябрьского района в ходе надзорной проверки выявлен факт взимания оплаты за посещение детского сада 4-летней дочерью военнослужащего. При этом согласно региональному законодательству семьи военнослужащих освобождаются от оплаты услуг по посещению несовершеннолетними дошкольных образовательных учреждений, – пояснила Черединина 9 октября. – Представление об устранении выявленных нарушений было вынесено в адрес начальника Краснооктябрьского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда.

Уточняется, что плату с супруги военного в детсаду брали в период с марта по июнь 2024 года. В настоящее время средства в полном объеме возвращены женщине.