Общество

«Мы разве не заслужили?»: ветерана СВО с инвалидностью оскорбило требование оплаты проезда в гортранспорте Волгограда

Общество 09.10.2024 18:42
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09.10.2024 18:42


В редакцию ИА «Высота 102» продолжают поступать обращения от бывших участников СВО, которые не понимают, почему удостоверение ветерана боевых действий не дает им права на бесплатный проезд в общественном транспорте Волгограда.

- Мне 53 года. В боях за Бахмут я лишился ноги в результате минно-взрывной травмы. На общественном транспорте я практически не езжу, учитывая особенности крепления моего протеза. Передвигаюсь в основном на такси, но недавно решил добраться до «Родниковой долины» на автобусе и был, мягко сказать, неприятно удивлен. Оказывается, что удостоверение ветерана боевых действий в общественном транспорте Волгограда не действует, - сообщил информагентству ветеран СВО Геннадий. - Дело же здесь не в 35 рублях, я их заплачу, без проблем. Все дело в отношении к нам. Мы разве не заслужили? 

По словам мужчины, если бы не потеря ноги, то он вернулся бы в строй, как это делает большинство бойцов после лечения более легких ранений и реабилитации. 

- Остаются на гражданке такие, как я, - без рук и ног. Вряд ли они все пользуются постоянно общественным транспортом. Неужели нельзя сделать так, чтобы удостоверение ветерана боевых действий, которое нам дают, работало? А иначе зачем оно? Что оно нам дает? Мне предлагают без ноги побегать, чтобы справку на льготный проездной получить. Не буду я бегать, унижаться, доказывать что-то. А говорю все это, потому что обидно, обидно за ребят, которые возвращаются оттуда, а им говорят, что их удостоверение - пустое место, - говорит ветеран СВО.

Недоумение у бывшего бойца вызывает и тот факт, что, к примеру, в Москве и Подмосковье, для бесплатного проезда достаточно предъявить удостоверение ветерана боевых действий.

- Не знаю, почему нельзя сделать так везде, а не только в столице. Там я передвигался без проблем, - продолжает собеседник агентства.

В администрации Волгограда «Высоте 102» пояснили, что Социальный кодекс Волгоградской области дает право на бесплатный проезд только ветеранам и инвалидам Великой Отечественный войны.

- Все остальные льготные категории граждан в соответствии с данным документом имеют право на приобретение льготного проездного билета. Так в число льготных категорий входят, как участники боевых действий, так и инвалиды. Льготный проезд билет можно приобрести в Многофункциональных центрах региона, предоставив документы, удостоверяющие личность и документы, дающие право на приобретение льготного проездного билета, - пояснили «Высоте 102» в мэрии.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Волгоградской области на бесплатной основе для инвалидов боевых действий, включая участников СВО, предоставляются услуги социального такси для доставки до социально значимых объектов. Для заказа такого транспорта нужно обратиться в центр социального обслуживания по месту жительства с указанием желаемой даты и времени подачи машины.

Коллаж Алексея Костякова / V102.RU

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