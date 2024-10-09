Под Волгоградом нашли бесхозную плотину

В Городищенском районе Волгоградской области прокуроры нашли объекты, не имеющие паспортов безопасности. Как сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, на территории Краснопахаревского сельского поселения расположено гидротехническое сооружение пруд Студеный, включающее в себя плотину и водоем, расположенный на реке Пионерка у села Студено-Яблоневка.

Однако выяснилось, что у объекта отсутствует декларация безопасности ГТС, также нет разрешения на его эксплуатацию, а критерии безопасности не разработаны и с Ростехнадзором не согласованы.

При этом органы местного самоуправления должны были утвердить правила эксплуатации ГТС, рассчитать вероятный вред и оценить безопасность сооружения.

С целью устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился в суд.

Решением Городищенского районного суда Волгоградской области его требования удовлетворены. На орган местного самоуправления была возложена обязанность по устранению нарушений. А в настоящий момент нарушения закона устранены.

Все это могло привести к возникновению чрезвычайной ситуации и создать вред здоровью граждан и окружающей среде.