Под Волгоградом нашли бесхозную плотину

Экология 09.10.2024 19:19
0
09.10.2024 19:19
В Городищенском районе Волгоградской области прокуроры нашли объекты, не имеющие паспортов безопасности. Как сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, на территории Краснопахаревского сельского поселения расположено гидротехническое сооружение пруд Студеный, включающее в себя плотину и водоем, расположенный на реке Пионерка у села Студено-Яблоневка.
Однако выяснилось, что у объекта отсутствует декларация безопасности ГТС, также нет разрешения на его эксплуатацию, а критерии безопасности не разработаны и с Ростехнадзором не согласованы.
При этом органы местного самоуправления должны были утвердить правила эксплуатации ГТС, рассчитать вероятный вред и оценить безопасность сооружения.
Все это могло привести к возникновению чрезвычайной ситуации и создать вред здоровью граждан и окружающей среде. С целью устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился в суд. Решением Городищенского районного суда Волгоградской области его требования удовлетворены. На орган местного самоуправления была возложена обязанность по устранению нарушений. А в настоящий момент нарушения закона устранены.
Фото V102.RU (архив)
Рослесхоз раскрыл итоги внеплановой проверки в Волгоградской области08.10.2024 14:28
Экология 08.10.2024 14:28
В Городище на фоне крупного пожара ухудшилось качество воздуха07.10.2024 17:29
Экология 07.10.2024 17:29
В Волгоградской области запретили промышленный вылов рыбы05.10.2024 11:21
Экология 05.10.2024 11:21
23 беспилотника закупят для слежки в волгоградских лесах02.10.2024 14:55
Экология 02.10.2024 14:55
В Ворошиловском районе Волгограда ликвидируют 21 свалку за 3,4 млн рублей01.10.2024 20:02
Экология 01.10.2024 20:02
Пора привыкнуть? Волгоградцы вновь пожаловались на едкий смог29.09.2024 21:08
Экология 29.09.2024 21:08
Почудилось? В Волгограде экологи рассказали об итогах ночного мониторинга качества воздуха27.09.2024 10:59
Экология 27.09.2024 10:59
Предприятие под Волгоградом наказали крупным штрафом за нелегальный источник27.09.2024 07:22
Экология 27.09.2024 07:22
Житель Волгоградской области заплатил 1,2 млн за 41 срубленный ясень26.09.2024 06:33
Экология 26.09.2024 06:33
«Попробуем ещё ночью»: в Красноармейском районе Волгограда повторно проверят качество воздуха25.09.2024 15:27
Экология 25.09.2024 15:27
Хозяина кучи стройотходов в Волгограде наказали на 597 тысяч рублей25.09.2024 10:11
Экология 25.09.2024 10:11
В пойме под Волгоградом жители наткнулись на свалки отходов «Магнита»24.09.2024 11:17
Экология 24.09.2024 11:17
«Помогите, мы задыхаемся!»: жители юга Волгограда жалуются на химические выбросы23.09.2024 10:16
Экология 23.09.2024 10:16
В Волжском рассчитают ущерб от примитивного бизнеса в промзоне20.09.2024 18:00
Экология 20.09.2024 18:00
В 338 млн рублей оценен вред соленому озеру Баскунчак из-за сброса отходов19.09.2024 21:01
Экология 19.09.2024 21:01