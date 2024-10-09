Экология

Под Волгоградом нашли бесхозную плотину

Экология 09.10.2024 19:19
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09.10.2024 19:19


В Городищенском районе Волгоградской области прокуроры нашли объекты, не имеющие паспортов безопасности. Как сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, на территории Краснопахаревского сельского поселения расположено гидротехническое сооружение пруд Студеный, включающее в себя плотину и водоем, расположенный на реке Пионерка у села Студено-Яблоневка. 
Однако выяснилось, что у объекта отсутствует декларация безопасности ГТС, также нет разрешения на его эксплуатацию, а критерии безопасности не разработаны и с Ростехнадзором не согласованы. 
При этом органы местного самоуправления должны были утвердить правила эксплуатации ГТС, рассчитать вероятный вред и оценить безопасность сооружения.
Все это могло привести к возникновению чрезвычайной ситуации и создать вред здоровью граждан и окружающей среде. С целью устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился в суд. Решением Городищенского районного суда Волгоградской области его требования удовлетворены. На орган местного самоуправления была возложена обязанность по устранению нарушений. А в настоящий момент нарушения закона устранены. 

Фото V102.RU (архив)

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