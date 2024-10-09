В Михайловке уроженец Узбекистана обвиняется в убийстве земляка





Следователи Михайловского межрайонного отдела в Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина Узбекистана. Как сообщает V102.RU, мужчина обвиняется в ч.1 ст.105 УК РФ - убийство.

Установлено, что в ночь на 6 августа этого года в ходе застолья между обвиняемым и его приятелем произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил кухонный нож и нанес несколько ударов по телу земляка.

Потерпевшему удалось выбежать на улицу и позвать помощи у прохожих. Очевидцы кровавой разборки вызвали скорую помощь, однако прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

- В настоящее время расследование завершено. Фигуранту предъявлено обвинение, он уже закончил знакомиться с материалами следствия. Уголовное дело готовится к направлению в суд, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области