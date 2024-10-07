



7 октября вновь вступивший в должность губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сделал ряд важных заявлений. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель временно продлил полномочия своих заместителей, а также председателей комитетов региональной администрации. До 1 ноября чиновникам предстоит сформированы предложения по совершенствованию деятельности органов исполнительной власти, а также госучреждений.

- Опираясь на поддержку жителей Волгоградской области, поддержку Президента России и, несмотря ни на какие трудности, введённые и действующие незаконные ограничения со стороны ряда западных стран в отношении продукции, товаров и услуг предприятий реального сектора экономики нашей страны и Волгоградской области в целом, задачи предыдущего и текущего периодов выполнены и выполняются. Благодарю вас, руководителей органов власти, органов местного самоуправления, бюджетных организаций за добросовестную профессиональную работу и значительные результаты деятельности, - подчеркнул глава региона.

Полномочия заместителей губернатора продлены до 1 декабря 2024 года.

Отметим, как ожидается, предстоящие корректировки в структуре ведомств помогут ориентировать работу региональной администрации на достижение целей, обозначенных в 10-летней программе развития региона.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»