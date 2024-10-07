Происшествия

Месиво из стали: в Волгограде произошло массовое ДТП на Университетском проспекте

Происшествия 07.10.2024 09:18
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07.10.2024 09:18


7 октября в Советском районе Волгограда в утренний час пик произошло массовое ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», на Университетском проспекте у перекрёстка с ул. Маршала Василевского столкнулись сразу три автомобиля. Очевидцы засняли на видео последствия аварии.



Судя по опубликованным кадрам, машины столкнулись на полном ходу и получили серьёзные повреждения. У одного из автомобилей практически полностью искорёжен капот. Немногим меньше досталось и другим участникам происшествия.

Отметим, на месте работают правоохранительные органы. Из-за аварии осложнено движение автомобильного транспорта по направлению движения в Кировский район областного центра.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me

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