В Ворошиловском районе Волгограда приставы сменили «прописку»

В Ворошиловском районе Волгограда прекратило работать отделение судебных приставов по адресу: ул. Рабоче-Крестьянская, д. 44/1. Как сообщает ИА «Высота 102», с сегодняшнего дня специалисты сменили «прописку», переехав в центр города.
- С 07.10.2024 отделение расположено по адресу: 400074, г. Волгоград, ул. Гагарина, д.2, — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой ГУ ФССП России по Волгоградской области.
Отметим, поменялся не только фактический адрес, но и почтовый. При этом телефоны районного отделения остались прежними: 8(8442)35-83-16, 8(8442)35-83-20.
Фото из архива ИА «Высота 102»