На фонд капремонта в Волгограде завели дело из-за закупки на 4,1 миллиарда

Фонд капремонта Волгоградской области заподозрили в ограничении конкуренции при проведении торгов на ремонт многоквартирных домов. Как сообщили V102.RU в Волгоградском УФАС, ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства после обращения прокуратуры Волгоградской области.

УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области» 13 мая 2024 года провело электронный аукцион по выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Волгоградской области. В состав единственного лота было включено 546 МКД, расположенных в разных муниципальных образованиях области. Начальная (максимальная) цена договора составила 4 136 749 411,89 руб.

Однако, подчеркнули в УФАС, объединение в один лот такого количества МКД привело к значительному увеличению цены договора. При этом большинство организаций, включённых в региональный реестр квалифицированных подрядных организаций, не смогли принять участие в данном электронном аукционе, так как не соответствовали уровню ответственности СРО - предельному размеру обязательств по договорам. Действия фонда создали препятствие для участия 96% подрядных организаций в электронном аукционе и искусственно привели к ограничению конкуренции, считают в антимонопольном органе.

Кстати, на участие в аукционе поступила лишь одна заявка ООО «Газсвязьтехнологии», с которой и был заключен договор о проведении капитального ремонта по начальной цене, добавили в ведомстве.

Фото V102.RU

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