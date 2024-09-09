Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшей судьи Ворошиловского районного суда Волгограда Любови Гориной.

Как сообщает V102.RU, этот вопрос указан в повестке дня заседания ВККС, которое пройдет 17 сентября.

В этот день планируется рассмотрение представления председателя СК РФ «о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Ворошиловского районного суда г. Волгограда Гориной Любови Мурадовны, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации».

По данным Право.RU, Гориной ранее заинтересовалось УФСБ России по региону, так как судья неоднократно допускала внепроцессуальное общение с адвокатами и другими участниками, давала им юридические консультации. Переписку она вела в мессенджере. Из-за такого поведения в сентябре 2021 года Горину лишили судейских полномочий и седьмого квалификационного класса судьи. В добровольной отставке ей отказали.

Согласно открытым данным, Любовь Горина была назначена на должность судьи Ворошиловского районного суда Волгограда президентским Указом от 23 октября 2012 года.

Фото: пресс-центр СК России