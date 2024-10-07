Общество

Кадеты из ДНР четыре дня провели в Волгограде в компании сотрудников УФСБ

Общество 07.10.2024 16:19
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07.10.2024 16:19


В Волгограде с четырехдневным визитом побывали школьники из Донецкой народной Республики. Все ребята, сообщает ИА «Высота 102», учатся в кадетском корпусе им. Александра Захарченко. Поездка в Волгоград стала возможной по приглашению волгоградского Управления ФСБ в рамках работы по патриотическому воспитанию молодого поколения.


– Руководство, сотрудники и члены Совета ветеранов УФСБ России по Волгоградской области подготовили для юных чекистов обширную экскурсионную и образовательную программу: школьники посетили Мамаев курган, музей-панораму «Сталинградская битва», исторический парк «Россия – моя история», музеи УФСБ и ПУ ФСБ России по Волгоградской области, планетарий, прогулялись на теплоходе по Волге, стали участниками торжественного открытия спортивного комплекса «Динамо Арена» и зрителями гандбольного матча, – рассказали информагентству в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. 


Кроме того, донецкие кадеты познакомились с волгоградскими школьниками, а также приняли участие в совместных спортивных и интеллектуальных соревнованиях.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области 

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