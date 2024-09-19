Стала известна дата инаугурации избранного губернатора Бочарова





В Волгограде 4 октября пройдет инаугурация избранного по итогам единого дня голосования губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Накануне, напомним, Бочаров принял участие в совещании с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства озвучил перед избранными губернаторами ключевые направления работы на ближайшее время.

Информацию о дате предстоящей инаугурации губернатора Волгоградской области ИА «Высота 102» подтвердили в администрации региона.

Отметим, что начало сентября выдалось у Бочарова достаточно насыщенным рабочими поездками. Так, в дни выборов глава Волгоградской области провел ряд выездных совещаний, посвященных вопросам благоустройства областного центра, дорожного строительства, а также проинспектировал площадки, где возводятся новые школы.

После подведения итогов выборов, признанных рекордными в регионе, губернатор заострил внимание на сфере ЖКХ, поручив обеспечить людей теплом при первой необходимости. Кроме того, по поручению Бочарова в Волгограде в ближайшее время приступят к аудиту коммунальной сферы.

Состоялось и несколько важных встреч Андрея Бочарова в последние несколько дней. Так, 13 сентября Волгоградскую область посетил первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко, а 16 сентября глава региона обсудил вопросы пожарной безопасности с заместителем главы МЧС Анатолием Сапунковым.

Сегодня, 19 сентября, утром губернатор Волгоградской области встретился с генеральным директором компании «Газпром трансгаз Волгоград» Юрием Марамыгиным.

По информации нескольких проверенных источников информагентства, вновь избранный руководитель области отправится в ближайшее время в краткосрочный отпуск. С 4 октября, сразу после официального вступления в должность, Андрей Бочаров приступит к активной работе.