Общество

Учитесь на здоровье: волгоградским студентам разъяснили порядок получения полиса ОМС

Общество 07.10.2024 12:06 Реклама
0
07.10.2024 12:06 Реклама

Сентябрь — это период, когда у учащихся традиционно возникает много новых вопросов, в том числе связанных с самостоятельным получением медицинских услуг. Страховая компания «СОГАЗ-Мед» решила осветить наиболее часто встречающиеся ситуации в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

— Можно ли студенту получить медпомощь при переезде для обучения в другой регион?

— При смене региона места жительства в связи с началом обучения необходимо позаботиться о переоформлении полиса ОМС на территории фактического проживания и обязательно прикрепиться к поликлинике, работающей в системе ОМС, подав заявление на имя главного врача. После этого можно будет получать весь перечень медицинских услуг в рамках территориальной программы ОМС региона, в котором теперь учится и проживает студент.

— Какие необходимы документы для оформления полиса ОМС?

— Новая цифровая форма полиса ОМС представляет собой выписку из единого регистра застрахованных лиц, которую можно хранить в смартфоне или на бумажном носителе. Выписка содержит персональные данные о застрахованном, номер и штрих-код полиса, контакты страховой компании.

Для оформления полиса ОМС в офисе «СОГАЗ-Мед» необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии). Также полис ОМС можно оформить через единый портал «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи.

— Нужно ли менять полис ОМС в случае изменения персональных данных?

— «СОГАЗ-Мед» напоминает о важности актуализации данных полиса ОМС в случае изменения персональных или контактных данных (телефон, e-mail). Для этого следует обратиться в офис «СОГАЗ-Мед». С полным перечнем адресов офисов и режимом работы можно ознакомиться на сайте компании.

Это позволит своевременно получать информацию о возможности прохождения профилактических мероприятий (в том числе диспансеризации), а также информационное сопровождение со стороны страховой медицинской организации.

— Что именно студенты могут получить бесплатно по полису ОМС?

— По полису ОМС, оформленному в субъекте РФ — территории фактического проживания, можно бесплатно:

• посещать врачей поликлиники по месту прикрепления;

• вызывать врача на дом по месту прикрепления;

• получать лечение при подозрении/обнаружении коронавирусной инфекции;

• получать консультации узких специалистов и проходить обследования;

• получать скорую медицинскую помощь;

• проходить лечение и обследование в стационарных условиях;

• получать высокотехнологичную медпомощь;

• проходить (с 18 лет) один раз в год профосмотр, а один раз в три года – диспансеризацию;

• проходить углубленную диспансеризацию, после перенесенной коронавирусной инфекцией (COVID-19).

— Можно ли лечить зубы по полису ОМС?

— Стоматологическая помощь включена в программу ОМС. Бесплатные услуги по полису ОМС оказываются при болезнях полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования) как в государственных стоматологических поликлиниках, так и в частных, работающих по программе ОМС.

— Кто может помочь студентам разобраться в порядке получения медицинской помощи?

— Страховые представители «СОГАЗ-Мед» готовы помочь всем застрахованным в компании студентам. Поэтому при возникновении ситуаций, когда от застрахованного требуют оплату медицинских услуг или нарушают сроки ожидания медицинской помощи, отказывают в оказании медицинских услуг по ОМС, учащиеся могут бесплатно обратиться к страховым представителям «СОГАЗ-Мед» на сайте sogaz-med.ru, в мобильном приложении «СОГАЗ ОМС» (для Android), либо по телефону 8-800-100-07-02.

Лицензия на осуществление страхования ОС № 3230-01 от 30.07.2024 г. выдана Центральным банком Российской Федерации (Банк России)

Реклама. АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», ИНН 7728170427

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.10.2024 08:59
Общество 07.10.2024 08:59
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2024 08:35
Общество 07.10.2024 08:35
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 21:31
Общество 06.10.2024 21:31
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 21:02
Общество 06.10.2024 21:02
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 20:17
Общество 06.10.2024 20:17
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 18:54
Общество 06.10.2024 18:54
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 17:09
Общество 06.10.2024 17:09
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 16:06
Общество 06.10.2024 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 15:14
Общество 06.10.2024 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 14:31
Общество 06.10.2024 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 14:16
Общество 06.10.2024 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 12:08
Общество 06.10.2024 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 11:35
Общество 06.10.2024 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 10:37
Общество 06.10.2024 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 08:33
Общество 06.10.2024 08:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:07
ВЭБ.РФ полностью профинансировал закупку «Львят» и «Невских» для ВолгоградаСмотреть фотографии
14:06
В Ворошиловском районе Волгограда приставы сменили «прописку»Смотреть фотографии
13:46
ФАС РФ предложила заморозить цены на все товарыСмотреть фотографии
13:22
Боксер Микаел Арутюнян везет в Волгоград интерконтинентальный пояс чемпиона мираСмотреть фотографии
13:20
В Волгограде задержан пассажир такси, вонзивший нож в водителяСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде на Тулака в автобус №55 вписалась легковушкаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Под Волгоградом поджигателя камыша «застукали» видеокамерыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:06
Учитесь на здоровье: волгоградским студентам разъяснили порядок получения полиса ОМССмотреть фотографии
11:43
Волгоградский облсуд отменил уголовное преследование депутата РаспутинойСмотреть фотографии
11:28
Эксперты: только 13% волгоградских семей могут позволить себе рыночную ипотекуСмотреть фотографии
11:12
Волгоградка предоставила фиктивный кров 26 иностранцамСмотреть фотографии
11:11
Андрей Бочаров временно продлил полномочия своих замов и председателей комитетовСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде 61-летний коммунальщик умер на остановкеСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде стали известны подробности массового ДТП на Университетском проспектеСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде проезжую часть ул. Иркутской расширят до трёх полосСмотреть фотографииCмотреть видео
09:28
В Волгограде тренер по плаванию просмотрела тонущего ребенкаСмотреть фотографии
09:18
Месиво из стали: в Волгограде произошло массовое ДТП на Университетском проспектеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:59
Синоптики выдали неожиданный прогноз для Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:35
В Волгоградской области ищут 760 врачейСмотреть фотографии
08:08
«Ротор» сыграет с бывшим клубом Дениса Бояринцева в СаратовеСмотреть фотографии
06:54
В Волгограде снова исчез обвиняемый по делу об избиении подростка полицейскимиСмотреть фотографии
21:56
Сборная России снова может сыграть на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
21:31
Синоптики пообещали волгоградцам сильные дождиСмотреть фотографии
21:02
Земля увернулась: ученые признали ошибочным прогноз по мощному геомагнитному штормуСмотреть фотографии
20:17
Перекупщики просят больших денег: волгоградские коллекционеры ждут серебряного «Ёжика в тумане»Смотреть фотографии
19:28
Волгоградские ватерполисты отыгрались на молодыхСмотреть фотографии
18:54
На ул. Крепильная в Волгограде заменят 40-метровый участок коллектораСмотреть фотографии
17:50
11-летняя девочка погибла под завалами песка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:09
Семьям погибших участников СВО из Волгоградской области передали наградыСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде ликвидируют провал у завода «Волма»Смотреть фотографии
 