В Волгограде прошла инаугурация Героя России Андрея Бочарова





В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» 4 октября состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.





Под звуки военного оркестра в Триумфальный зал внесли флаг Российской Федерации, Флаг Волгоградской области, Конституцию Российской Федерации, Устав Волгоградской области.

Председатель избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин объявил итоги выборов главы региона. Напомним, что поддержку Андрею Бочарову оказали 79,68% избирателей – 900 тыс. человек. При этом явка превзошла предыдущие показатели в аналогичных кампаниях и составила 1 094 698 чел. (61,73%).

В соответствии с Уставом, Андрей Бочаров произнес присягу на верность народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Волгоградской области.









Отметим, что присяга обязательно приносится в присутствии депутатов областной и Государственной дум, а также чиновников из администрации Волгоградской области, сенаторов, председателя Волгоградского областного суда, прокурора региона, представителей надзорных, правоохранительных, силовых и других ведомств, а политических партий, общественных и религиозных объединений.





Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»