Волгоградская область отправила на СВО средства РЭБ и разведки





Системы обнаружения и подавления беспилотников (РЭБ), технические средства разведки и оптические приборы наблюдения, дизельные генераторы и обогреватели вошли в очередную партию снаряжения, направленную в зону СВО. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, гуманитарный конвой собирался по заявкам командиров воинских частей Волгоградского гарнизона.





Также в числе спецснаряжения - оборудование медицинского и инженерного назначения, автозапчасти и др. Все необходимое полностью приобретено за счет средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.





Фото администрации Волгоградской области