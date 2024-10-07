Волгоградская область отправила на СВО средства РЭБ и разведки

Общество 07.10.2024 15:00
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07.10.2024 15:00
Системы обнаружения и подавления беспилотников (РЭБ), технические средства разведки и оптические приборы наблюдения, дизельные генераторы и обогреватели вошли в очередную партию снаряжения, направленную в зону СВО. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, гуманитарный конвой собирался по заявкам командиров воинских частей Волгоградского гарнизона.
Также в числе спецснаряжения - оборудование медицинского и инженерного назначения, автозапчасти и др. Все необходимое полностью приобретено за счет средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.
Фото администрации Волгоградской области
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