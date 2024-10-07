«Мир грёз для коз»: ведущие агроэксперты помогут волгоградским фермерам ухаживать за козами

В Волгоградской области стартовал социальный образовательный проект «Мир грёз для коз». Организатором выступил бренд Kozel безалкогольное при участии Российского государственного аграрного университета МСХА имени К.А. Тимирязева и других авторитетных специалистов сельскохозяйственной отрасли.

Программа проекта, целью которого является повышение уровня знаний и навыков фермеров, включает информационную и техническую помощь козоводческим хозяйствам. В рамках пилотной инициативы бренд оснастил три фермы полезными инструментами для ухода за животными, а также организовал выездные консультации экспертов в зоотехнии и ветеринарии.

Волгоградская область стала пилотным регионом для реализации проекта, так как является одним из лидеров по поголовью малого рогатого скота в России. Всего в проекте приняли участие три фермы, общее число коз на которых составляет более 100 — одно крестьянско-фермерское и два личных подсобных хозяйства. Бренд снабдил фермы комбикормами, пшеницей, ячменем, леденцами из соли, а также инструментами, которые помогут обеспечить качественный уход за животными и внедрить новые практики содержания коз в хозяйстве.

— Мы рады объявить о расширении поддержки сельскохозяйственных производителей со стороны AB InBev Efes. Проект «Мир грёз для коз» призван повысить уровень знаний и навыков фермеров-козоводов благодаря поддержке лучших профильных экспертов и Тимирязевской академии, — отметил исполнительный директор Волжского завода AB InBev Efes Гайдым Игорь Валерьевич.

Частью адресной помощи стали консультации представителей крупнейшего российского аграрного университета — МСХА им. К. А. Тимирязева, при поддержке которого реализуется проект. О содержании коз и их здоровье фермерам рассказали кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры частной зоотехнии Ирина Сычева и кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарии Евгения Латынина.

— Фермеры в Волгоградской области проявляют большой интерес к козоводству. Тем более отрадно, что мы стали пилотным регионом для реализации подобной инициативы. Уверены, что информация, полученная от именитых экспертов, а также материально-техническая поддержка, оказываемая брендом, позволит обеспечить дальнейшее развитие отрасли, — прокомментировала Тарасова Елена Александровна, первый заместитель председателя Комитета сельского хозяйства Волгоградской области.

В разработке методических и иных информационных материалов программы участвовали профильные специалисты — кандидаты биологических, сельскохозяйственных и ветеринарных наук, преподаватели ведущих аграрных образовательных учреждений страны, практикующие ветеринары и зоотехники.

Вся полезная информация, появляющаяся по ходу проекта, собирается на специальном онлайн-ресурсе. На этой же площадке организаторы намерены объединить представителей сельскохозяйственного сообщества для обмена опытом, обсуждения лучших практик в индустрии, а также участия в тематическом вебинаре с экспертами.

Фото: АО “АБ ИнБев Эфес”

Реклама. АО “АБ ИнБев Эфес”. ИНН 5020037784