Экономика

Удар по майнингу и «серым» автомойкам: новую систему тарифов на электричество вводят в Волгоградской области

Экономика 18.09.2024 12:00
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18.09.2024 12:00


В Волгоградской области с 1 октября текущего года начнет действовать дифференцированный тариф на электроэнергию, передает V102.RU. По информации областного комитета тарифного регулирования, такое решение принято согласно приказу ФАС России во всех регионах страны. Оно направлено на борьбу с незаконными потребителями электроэнергии в промышленных масштабах, которые ощутимо перегружают сети.

- Суть дифференцированной системы тарифов на электрическую энергию в том, что конечная стоимость будет зависеть от объема потребления — выше он или ниже установленной планки. При этом сама планка очень высока — обычный житель региона, который использует электроэнергию для бытовых нужд, ее вряд ли преодолеет. А вот если энергия идет на обслуживание, к примеру, майнинговой фермы или работу автомойки в серую, то и объем потребленной энергии будет в промышленных масштабах — а здесь действуют иные тарифы, - поясняют в профильном комитете.

Первый диапазон, в который входят большинство потребителей - физических лиц, - до 9 365 кВт.ч./мес. включительно. Специалисты уверены, что преодолеть эту планку, которая уже завышена в 30 раз, почти невозможно. К примеру, среднестатистическая семья из трех человек, проживающая в двухкомнатной квартире в Волгограде, обычно потребляет всего 200-300 кВт/ч в месяц. 

- Поэтому даже если приедут гости и потребление электроэнергии вырастет в разы, достигнуть верхнего значения все равно будет сложно, а значит, и тариф не изменится, - уверяют в КТР.

Оставшиеся два диапазона — от 9 366 до 9 375 кВт.ч./мес. включительно и свыше 9 375 кВт.ч./мес. — для крупных потребителей электроэнергии, которые, как правило, ее используют не в сугубо бытовых целях, а для производства каких-либо товаров или услуг.

О том, что дифференцированный тариф на электроэнергию никак не отразиться на платежках обычных жителей региона, уверены и эксперты.

- В Волгоградской области установлен такой диапазон для населения, что жители региона смогут удовлетворять все свои бытовые потребности без его превышения. Вдумайтесь: момент, когда придется платить за электроэнергию по более высокой стоимости, наступает после того, как потребитель «сожжет» за месяц 9 365 кВт.ч. — то есть на сумму в 55 тысяч рублей. Такой объем электроэнергии сложно израсходовать, даже если использовать ее для отопления. Так что волноваться стоит только тем, кто ведет незаконный бизнес, - комментирует это решение доктор экономических наук, профессор Волгоградского института управления РАНХиГС Татьяна Иванова.

Ранее вопрос о вводе дифференцированных по объему потребления электроэнергии тарифах был рассмотрен и одобрен на общественном совете при комитете тарифного регулирования Волгоградской области.

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