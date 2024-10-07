Дмитрий Ткаченко возглавил службу судебных приставов по Волгоградской области





В Волгоградской области произошли перестановки в региональном управлении службы судебных приставов. Как сообщает ИА «Высота 102», свой пост покинула Галина Косогорская. Вместо неё в качестве врио назначен полковник внутренней службы Дмитрий Ткаченко. 7 октября нового руководителя губернатору Андрею Бочарову представил заместитель Главного судебного пристава Российской Федерации Владимир Воронин.

Галина Косогорская возглавляла ГУ ФССП России по Волгоградской области с 25 июня 2021 года и продержалась на своей должности более трёх лет.

Отметим, Дмитрий Ткаченко ранее, с 2020 года, занимал пост руководителя ГУ ФССП России по Краснодарскому краю. В свою очередь, Галина Косогорская теперь займёт вакантное место, возглавив краснодарское управление службы судебных приставов.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области