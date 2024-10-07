Общество

В Волгоградской области ищут 760 врачей

Общество 07.10.2024 08:35
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07.10.2024 08:35


В Волгоградской области открыты более 760 вакансий врачей. Такие данные, передает V102.RU, сообщили в компании hh.ru, сегодня, 7 октября, в Международный день врачей. 
В регионе приходится только 1,3 резюме на вакансию при норме для рынка труда от 4 до 8 активных резюме. При этом средняя зарплата медиков составляет 78 тысячи рублей. 
Между тем, по данным облздрава, с начала года в Волгоградской области был трудоустроен 101 медик по программам «Земский доктор».
Наибольшее число сотрудников выбрали для работы больницы Среднеахтубинского (11), Калачевского (11), Палласовского (9) и Камышинского районов (5). Среди трудоустроенных врачей — инфекционисты, онкологи, педиатры, отоларингологи, терапевты, неврологи, рентгенологи и др. Востребованные специалисты получили единовременные выплаты от 500 тыс. до 1,5 млн руб. Всего до конца декабря в сельские медучреждения планируется принять 99 врачей и 48 специалистов со средним медобразованием. В целом, за время действия «земских» программ в них приняли участие 1425 медиков.

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