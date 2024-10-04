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О чем заявил волгоградцам Андрей Бочаров после инаугурации: тезисы

Главное 04.10.2024 13:07
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04.10.2024 13:07


В Волгограде вступил в должность губернатор региона Андрей Бочаров. После произнесения присяги, переизбранный глава Волгоградской области выступил в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» перед депутатами, главами муниципалитетов, чиновниками, представителями силовых, общественных и религиозных организаций с речью. 

Как сообщает ИА «Высота 102», после слов благодарности жителям региона за оказанное доверие (напомним, что на выборах кандидатуру Бочаров поддержали более 79% проголосовавших волгоградцев) переизбранный губернатор обозначил направления работы на предстоящие пять лет, а также цели, которые планирует достичь со своей командой. 

Публикуем основные тезисы речи губернатора. 


1. «Сделано многое».

– От всего сердца, искренне благодарю жителей Волгоградской области, Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за оказанное высокое доверие и поддержку. Неравнодушное отношение к своей родной земле; целеустремлённость, профессионализм, непосредственное участие самих жителей в реализации актуальных проектов развития; поддержка со стороны государства, Президента, ведущих общественно-политических сил, общественности, неравнодушных граждан, традиционных конфессий, предприятий и организаций реального сектора экономики, партнеров и друзей Волгоградской области позволили, несмотря ни на какие трудности, в целом, выполнить стоящие перед нами задачи в предыдущий период и заложить прочную основу для реализации амбициозных задач развития, рассчитанных на десятилетия вперед.

2. Нужна консолидация. 

– Сделано немало – это правда. Но при этом, хотел бы отметить, что и нерешенных задач, проблемных вопросов остается тоже немало. Кроме того, решение намеченных задач, реализация принятых масштабных планов и программ развития требуют от всех нас взвешенных, выверенных решений; повышения персональной ответственности; конструктивного взаимодействия всех структур и органов власти, органов местного самоуправления, общественно-политических сил; своевременного сосредоточения и концентрации усилий и ресурсов на приоритетных направлениях развития с целью достижения национальных целей развития России и повышения качества жизни людей.


3. В приоритете – безопасность, самодостаточность и качество жизни людей. 

– Вопросам комплексной безопасности, повышению уровня продовольственного, промышленного и технологического суверенитета, созданию, модернизации и развитию производственных комплексов, инфраструктуры будем уделять повышенное внимание. 

– Достижение стоящих перед нами целей по повышению качества жизни людей возможно только при условии последовательного продолжения нашей с вами работы в решении задач, направленных: на развитие науки, образования, культуры, здравоохранения и социальной сферы в целом, создание условий по продвижению здорового образа жизни, для занятий физической культурой и спортом на поддержку ветеранов, семей с детьми, людей старшего возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также жителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации на создание условий для раскрытия и реализации потенциала детей, молодежи, жителей Волгоградской области всех поколений на решение демографических задач.

4. Экология – тоже важно. 

– Решая насущные проблемные вопросы, задачи развития муниципальных образований и Волгоградской области в целом, укрепляя экономический потенциал, мы не должны забывать о вопросах сохранения окружающей среды, экологии, о соблюдении разумного баланса между технологическим развитием и экологической безопасностью.

5. А впереди юбилей Победы...

– Совсем немного времени остается до 80-летия Великой Победы. Великое историческое наследие Поколения Победителей, бессмертный подвиг защитников Отечества — наша самая главная ценность, на все времена и для всех поколений. Укрепление традиционных духовно-нравственных и культурных ценностей, сбережение бесценного исторического наследия, сохранение богатых патриотических традиций, защита исторической памяти и правды — для нас с вами всегда будут оставаться фундаментальным наказом Поколения Победителей и всего ветеранского сообщества, для нашего безусловного исполнения.


6. Равнение – на опыт отцов. 

– Впереди нас ждет очень трудная, сложная, но очень важная и необходимая работа по реализации социально-экономического потенциала Волгоградской области, развитию муниципальных образований, созданию условий для раскрытия талантов и возможностей каждого человека, семьи и общества в целом. При этом нашим абсолютным приоритетом было и остается оказание всесторонней поддержки и содействия Верховному Главнокомандующему, Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, Вооруженным Силам нашей страны в решении задач специальной военной операции, в борьбе с современными фашистами и нацистами, а также поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, ветеранов и участников боевых действий.

7. Легко не будет по-прежнему. 

– По-настоящему командная работа, с опорой на результаты труда предыдущих поколений, результаты нашего с вами труда, поддержку и непосредственное участие жителей Волгоградской области в реализации проектов развития, поддержка нашего Президента Владимира Владимировича Путина, позволили переломить ситуацию и обеспечить положительную динамику социально-экономического развития Волгоградской области, создать прочную основу для будущего развития региона. Но при этом мы с вами хорошо понимаем, что остается еще много проблемных вопросов и задач развития, которые требуют повышенного внимания и последовательного решения.

– Результаты выполнения задач, полученный опыт для всех нас являются надежным фундаментом в реализации новых масштабных, многогранных, амбициозных планов развития и завершения начатых проектов, которые в целом уже являются и, я уверен, будут являться в будущем прочной опорой развития Волгоградской области, Юга России и всей нашей страны на десятилетия вперед. 

– Легко, правда, — не будет! Только вперед! Вперед в будущее — через настоящее, опираясь на опыт и достижения прошлого.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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