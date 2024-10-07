



7 октября в Советском районе Волгограда произошла массовая авария, в результате которой медики госпитализировали водителя автомобиля Mercedes. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП случилось утром на Университетском проспекте у перекрёстка с ул. Маршала Василевского.

- В 07:30 водитель, управляя автомобилем Mercedes, напротив строения 93 «Д» на пр. Университетский, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi. От удара автомобиль Mitsubishi совершил столкновение с автомобилем Lada Granta, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, лишь чудом обошлось без большего количества пострадавших. Водитель автомобиля Mercedes доставлен медиками в ближайшую больницу.

Фото: Жесть Волгограда / t.me