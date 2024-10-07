В Волгограде 61-летний коммунальщик умер на остановке

Происшествия 07.10.2024 10:37
0
07.10.2024 10:37
В Советском районе Волгограда сегодня, 7 октября, было обнаружено тело мужчины. Как сообщили V102.RU очевидцы, труп лежал на остановке общественного транспорта «Прямая». Судя по форменной одежде, мужчина был сотрудником одного из коммунальных предприятий. Находившиеся с ним коллеги пытались помочь несчастному, однако до приезда скорой помощи он скончался.
В СУ СК по Волгоградской области пояснили, что выясняются обстоятельства смерти мужчины. Телесных повреждений на его теле не обнаружено. Скончавшемуся был 61 год. По данным информагентства, мужчина работал в МУП ДСЭР Советского района, которое занимается ремонтом и содержанием дорог.
В Ворошиловском районе Волгограда приставы сменили «прописку»07.10.2024 14:06
Происшествия 07.10.2024 14:06
В Волгограде на Тулака в автобус №55 вписалась легковушка07.10.2024 12:35
Происшествия 07.10.2024 12:35
Под Волгоградом поджигателя камыша «застукали» видеокамеры07.10.2024 12:15
Происшествия 07.10.2024 12:15
В Волгограде стали известны подробности массового ДТП на Университетском проспекте07.10.2024 10:35
Происшествия 07.10.2024 10:35
Месиво из стали: в Волгограде произошло массовое ДТП на Университетском проспекте07.10.2024 09:18
Происшествия 07.10.2024 09:18
11-летняя девочка погибла под завалами песка в Волгоградской области06.10.2024 17:50
Происшествия 06.10.2024 17:50
Под Волгоградом на берегу озера нашли тело сельхозрабочего06.10.2024 13:03
Происшествия 06.10.2024 13:03
«Портал открылся?»: глубокий провал образовался на дороге в Волгограде06.10.2024 11:15
Происшествия 06.10.2024 11:15
Под Волгоградом задержали рыбаков с краснокнижным уловом на полмиллиона06.10.2024 08:03
Происшествия 06.10.2024 08:03
Один человек погиб и 11 пострадали в автокатастрофе с маршруткой под Волгоградом05.10.2024 23:26
Происшествия 05.10.2024 23:26
В Волгограде камера засняла момент жесткого ДТП на остановке «Медтехника»05.10.2024 20:47
Происшествия 05.10.2024 20:47
В Михайловке потушили крупный ландшафтный пожар у торгового центра05.10.2024 17:12
Происшествия 05.10.2024 17:12
В Волгограде на Третьей продольной перевернулась легковушка: видео05.10.2024 13:38
Происшествия 05.10.2024 13:38
Уголовное дело завели после смерти 20-летнего волжанина под колесами Nissan05.10.2024 09:28
Происшествия 05.10.2024 09:28
В Волгограде одинокая женщина пролежала мертвой в квартире несколько дней05.10.2024 09:12
Происшествия 05.10.2024 09:12