Происшествия

В Волгограде 61-летний коммунальщик умер на остановке

Происшествия 07.10.2024 10:37
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07.10.2024 10:37


В Советском районе Волгограда сегодня, 7 октября, было обнаружено тело мужчины. Как сообщили V102.RU очевидцы, труп лежал на остановке общественного транспорта «Прямая». Судя по форменной одежде, мужчина был сотрудником одного из коммунальных предприятий. Находившиеся с ним коллеги пытались помочь несчастному, однако до приезда скорой помощи он скончался. 
В СУ СК по Волгоградской области пояснили, что выясняются обстоятельства смерти мужчины. Телесных повреждений на его теле не обнаружено. Скончавшемуся был 61 год. По данным информагентства, мужчина работал в МУП ДСЭР Советского района, которое занимается ремонтом и содержанием дорог. 

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