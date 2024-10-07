Общество

Под Волгоградом коммерсанта уличили в фиктивном трудоустройстве 17 работников

Общество 07.10.2024 16:06
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07.10.2024 16:06


В Камышине Волгоградской области полицейские по итогу прокурорской проверки возбудили уголовное дело против владельца клининговой фирмы. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина попытался провернуть нехитрую схему, обогатившись почти на миллион рублей, за счёт фиктивного трудоустройства своих же сотрудников.

- Между директором клининговой компании и ГКУ «Центр занятости населения г. Камышина» заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы. При этом вместо создания новых рабочих мест коммерсант уволил 17 подчиненных, пообещав им дальнейшее трудоустройство, если они встанут на учет в службе занятости населения, — рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Своё слово коммерсант сдержал и вновь трудоустроил сотрудников, при этом получив от государства субсидию в размере 900 тыс. рублей.

Отметим, в отношении руководителя в настоящее время расследуется уголовное дело. Ему вменяется мошенничество в крупном размере.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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