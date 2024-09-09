В Волгоградскую облдуму прошли шесть партий

Политика 09.09.2024 09:14
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09.09.2024 09:14
В Волгоградской областной думе нового созыва будут работать шесть партий. Как сообщает V102.RU со ссылкой на предварительные итоги голосования, опубликованные на сайте облизбиркома, новичком регпарламента станет партия «Новые люди». Ранее, напомним, в Волгоградской областной думе было пять партийных фракций - КПРФ, ЛДПР, партия пенсионеров, «Единая Россия» и «Справедливая Россия - за правду!».
Лидером же по количеству полученных голосов стала партия «Единая Россия». За нее на выборах депутатов облдумы проголосовали 52,61% от пришедших на участки избирателей. На втором месте – КПРФ (16,34%), на третьем расположилась ЛДПР – 12,89%.
За «Справедливую Россию – за правду!» проголосовали 5,5% избирателей.
Партия «Новые люди» едва смогла преодолеть 5-процентный барьер для попадания в регпарламент – за нее отдали свои голоса 5,11% принявших участие в голосовании жителей региона.
Количество голосов, отданных за партию пенсионеров, оказалось чуть больше – 5,17%.
Напомним, выборы в Волгоградскую областную думу проходили по смешанной системе - по одномандатным округам и по единому округу.
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