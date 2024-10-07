Спорт 07.10.2024 13:22
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07.10.2024 13:22
Волгоградский боксер Микаел Арутюнян в Таиланде одержал победу над местным соперником Суратом Эайма Онга и завоевал интерконтинентальный пояс чемпиона мира в Бангкоке, сообщает V102.RU.
В первых двух раундах наш спортсмен уступил молодому оппоненту. Однако Арутюняну удалось переломить ход поединка в свою пользу в третьем раунде, отправив Сурата в нокдаун, после чего противостояние завершилось досрочно. В итоге 12-й бой Микаела в Таиланде оказался выигрышным. Победитель после триумфа в своих соцсетях поблагодарил родных и близких за поддержку, отметив, что золотой пояс едет в Волгоград. Напомним, что волгоградский боксер ранее в Таиланде стал чемпионом Азии.
Отметим, что 29-летний Арутюнян родился в Армении, но первых успехов в карьере он достиг в Волгограде.
Фото: соцсети Микаела Арутюняна
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