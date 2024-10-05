Происшествия

Один человек погиб и 11 пострадали в автокатастрофе с маршруткой под Волгоградом

Происшествия 05.10.2024 23:26
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05.10.2024 23:26


В Быковском районе Волгоградской области полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого один человек погиб и 11 пострадали. Вечером 5 октября на 705-м километре трассы Р-299 «Самара- Пугачёв-Энгельс-Волгоград» столкнулись пассажирская «Газель» и Merсedes. 


 

– По предварительной информации, около 18.30 произошло столкновение транспортных средств, в результате чего на месте происшествия от полученных травм скончался 30-летний водитель  Mercedes, – сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – За медицинской помощью обратились 11 пассажиров автомашины «Газели» обратились за медицинской помощью. 

Сообщается, что к месту аварии выехало руководство областной Госавтоинспекции, эксперты-автотехники и следователи ГУ МВД России по Волгоградской области. 

На месте работает следственно-оперативная группа Отдела МВД России по Быковскому району, экипажи Госавтоинспекции.  По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.  Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме, – уточняют в пресс-службе ГУ МВД России по региону. 

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