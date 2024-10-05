Волгоградка перевела на «безопасный счет» накопленные 3,5 млн рублей





В Волгограде очередная пенсионерка поверила мошенникам и лишилась своих сбережений. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, 73-летняя женщина перевела злоумышленникам почти 3.5 миллиона рублей.

С волгоградкой связался неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший под надуманным предлогом убедил пенсионерку через банкомат перевести все свои сбережения на неизвестный счет, что она и сделала.

Только спустя время она поняла, что попалась на схему мошенников и обратилась в полицию.