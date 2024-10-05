Происшествия

Дворняга поплатилась жизнью в Волжском из-за испустившего дух петуха

Происшествия 05.10.2024 06:55
0
05.10.2024 06:55


В Волгоградской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя за жестокое обращение с животным. Как сообщает V102.RU, дачник забил до смерти собаку, которая задушила его петуха. 

Установлено, что 9 сентября этого года волжанин обнаружил на своем участке мертвого петуха. Предположив, что птицу задушил пес, мужчина сначала избивал пса железной цепью, а после добил его несколькими ударами лопатой по голове. 

На просьбы соседки прекратить издевательства над животным мужчина никак не отреагировал. Прибывшие полицейские уже обнаружили труп собаки в мусорном контейнере. 

- Прокуратура посчитала собранные дознанием доказательства достаточными для утверждения обвинительного акта. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 133 судебного района города Волжского, - уточнили в пресс-службе прокуратуры. 

Свою вину обвиняемый признал полностью. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы. 

Фото: архив V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
04.10.2024 14:17
Происшествия 04.10.2024 14:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2024 13:23
Происшествия 04.10.2024 13:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2024 10:24
Происшествия 04.10.2024 10:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2024 09:51
Происшествия 04.10.2024 09:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2024 09:11
Происшествия 04.10.2024 09:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.10.2024 17:56
Происшествия 03.10.2024 17:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.10.2024 16:09
Происшествия 03.10.2024 16:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.10.2024 14:14
Происшествия 03.10.2024 14:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.10.2024 13:18
Происшествия 03.10.2024 13:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.10.2024 09:57
Происшествия 03.10.2024 09:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.10.2024 09:42
Происшествия 03.10.2024 09:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.10.2024 08:40
Происшествия 03.10.2024 08:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2024 21:58
Происшествия 02.10.2024 21:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2024 21:02
Происшествия 02.10.2024 21:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2024 19:56
Происшествия 02.10.2024 19:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

06:55
Дворняга поплатилась жизнью в Волжском из-за испустившего дух петухаСмотреть фотографии
21:07
В Волгограде врачи перинатального центра выходили 750-граммового малышаСмотреть фотографии
20:36
В «Ротор» из «Зенита» вернулся вратарь Иван ЛитвенокСмотреть фотографии
19:43
МЧС России предупредило волгоградцев о заморозках до -3 градусовСмотреть фотографии
19:23
Четырёхдневный геомагнитный шторм обрушится 4 октября на ЗемлюСмотреть фотографии
18:38
Путин наградил волгоградских учителей, чиновницу и спасателяСмотреть фотографии
17:30
Заместители губернатора Бочарова коллективно сложили полномочияСмотреть фотографии
17:22
Гибель сотен тысяч мальков на ерике в Волго-Ахтубинской пойме сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:58
В Волгоградской области обезопасили ЛЭП для перелетных птицСмотреть фотографии
16:55
А принимали-то как? Под Волгоградом подрядчик смастерил для школы полукрышуСмотреть фотографии
16:34
В Дубовке суд обязал администрацию отремонтировать городской водопроводСмотреть фотографии
16:18
Второго сенатора от Волгоградской области назначил Андрей БочаровСмотреть фотографии
16:06
Документ №1: Андрей Бочаров подписал первое постановление в старой новой должностиСмотреть фотографии
15:35
VK и Ростелеком повысили скорость загрузки видео для пользователейСмотреть фотографии
15:26
Волгоградка отсудила у банка 30 тысяч за назойливый спамСмотреть фотографии
14:47
В Волгоградской области завершается ремонт дороги, связывающей три райцентраСмотреть фотографии
14:17
Следователи на месте: в Волгограде теплоход врезался в буксир на ВолгеСмотреть фотографии
13:46
Очередной дрифтун на черном BMW оконфузился на пр. Жукова в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:27
Волгоградке переломал ноги упавший на складе 300-килограммовый поддонСмотреть фотографии
13:23
Полиция Волгограда задержала уличного грабителяСмотреть фотографии
13:07
О чем заявил волгоградцам Андрей Бочаров после инаугурации: тезисыСмотреть фотографии
12:35
Эстетично и практично: в центре Волгограда вывели из-под земли почти километр трубопроводаСмотреть фотографии
12:23
Уверенная в себе волгоградка попалась на нетрезвом вождении в День РоссииСмотреть фотографии
12:21
Герой России Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде прошла инаугурация Героя России Андрея БочароваСмотреть фотографии
11:38
Инаугурация Андрея Бочарова: смотрим, кто приехал разделить торжество моментаСмотреть фотографии
11:26
Главный тренер «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев: «Хотелось порадовать болельщиков на новой «Динамо Арене»Смотреть фотографии
10:44
РПН предупредил волгоградцев о смертельном вирусе из АфрикиСмотреть фотографии
10:24
Под Волгоградом вспылившая именинница зарезала ножом своего ухажёраСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде бизнесмен задолжал уволенным работникам более 300 тысячСмотреть фотографии
 