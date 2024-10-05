Дворняга поплатилась жизнью в Волжском из-за испустившего дух петуха





В Волгоградской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя за жестокое обращение с животным. Как сообщает V102.RU, дачник забил до смерти собаку, которая задушила его петуха.

Установлено, что 9 сентября этого года волжанин обнаружил на своем участке мертвого петуха. Предположив, что птицу задушил пес, мужчина сначала избивал пса железной цепью, а после добил его несколькими ударами лопатой по голове.

На просьбы соседки прекратить издевательства над животным мужчина никак не отреагировал. Прибывшие полицейские уже обнаружили труп собаки в мусорном контейнере.

- Прокуратура посчитала собранные дознанием доказательства достаточными для утверждения обвинительного акта. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 133 судебного района города Волжского, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Свою вину обвиняемый признал полностью. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Фото: архив V102.RU