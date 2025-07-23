В Волгограде на месяц продлят работу автобуса №43

Власти Волгограда объявили о поиске перевозчика на автобусный маршрут №43 «Пл. Возрождения – ОАО «ВГАЗ-Суал». Компании, победившей в аукционе, необходимо в течение месяца обслуживать транспортное направление. На эти цели из бюджета выделено 2,9 млн рублей.

Согласно условиям муниципального контракта, организации предстоит выделить для обслуживания транспортного направления 12 автобусов среднего класса вместимости, оснащённых системами спутниковой навигации и климат-контроля.

Победителя открытого конкурса определят в конце июля, и уже с начала нового месяца подвижной состав должен будет выйти на маршрут. Средний дневной интервал движения в будние дни составит порядка 30 минут, а в утренние и вечерние часы пик — 10-15 минут.

Напомним, автобусный маршрут №43 «Пл. Возрождения – ОАО «ВГАЗ-Суал» имеет протяжённость 15,6 км. Он проходит по пр-т им. В.И. Ленина, ул. Возрождения, ул. Кубинская, ул. Лермонтова, ул. 39-й Гвардейской, ул. Кузнецова, ул. Металлургов, ул. Таращанцев, ул. Пельше, малый пр-кт им. В.И. Ленина, ул. Тарифная, ул. Ополченская, ул. Шурухина (проезд к Алюминиевому заводу).

Ранее транспортное направление обслуживали неоснащённые системами кондиционирования ПАЗики транспортной компании «ВАП». 30 июня 2025 года муниципальный перевозчик «Метроэлектротранс» получил партию из 35 новых автобусов среднего класса вместимости с системой климат-контроля. Вероятно, лишь данный подвижной состав в полной мере сможет соответствовать предъявленным администрацией города требованиям.

Отметим, несколько недель назад волгоградцы были встревожены слухами о полном закрытии автобусного маршрута № 43, однако уже тогда власти сообщили, что соответствующих планов не имеют.