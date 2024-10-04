Полиция Волгограда задержала уличного грабителя





В Красноармейском районе Волгограда полицейские задержали ранее судимого местного жителя, который подозревается в хищении дорогостоящей золотой цепочки у прохожего. Как сообщает V102.RU, с заявлением в полицию обратился пострадавший.

В отделе полиции мужчина сообщил, что днем на улице к нему подбежал неизвестный и сорвал с шеи золотую цепочку, стоимостью более 80 тысяч рублей, после чего скрылся. Патрульные ППС по горячим следам задержали предполагаемого подозреваемого. 33-летний мужчина уже сознался в содеянном.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Законодательством за содеянное предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы, - уточнили в пресс-службе регионального главка.

Похищенное было изъято и возвращено владельцу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области