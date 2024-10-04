Происшествия

Полиция Волгограда задержала уличного грабителя

Происшествия 04.10.2024 13:23
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04.10.2024 13:23


В Красноармейском районе Волгограда полицейские задержали ранее судимого местного жителя, который подозревается в хищении дорогостоящей золотой цепочки у прохожего. Как сообщает V102.RU, с заявлением в полицию обратился пострадавший. 

В отделе полиции мужчина сообщил, что днем на улице к нему подбежал неизвестный и сорвал с шеи золотую цепочку, стоимостью более 80 тысяч рублей, после чего скрылся. Патрульные ППС по горячим следам задержали предполагаемого подозреваемого. 33-летний мужчина уже сознался в содеянном. 

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж».  Законодательством за содеянное предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы, - уточнили в пресс-службе регионального главка. 

Похищенное было изъято и возвращено владельцу. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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