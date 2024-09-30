



В Серафимовичском районе Волгоградской области правоохранители расследуют уголовное дело в отношении директора местной стройфирмы. Как сообщает ИА «Высота 102», коммерсанта подозревают в попытке расхищения бюджетных средств, выделенных на ремонт детского образовательного учреждения.

Между организациями был заключен договор стоимостью 1,5 млн рублей на обновление кровли. Строители взяли на себя обязательства привести покрытие за летние каникулы в надлежащее состояние, однако не выполнили часть работ. Так, специалисты «забыли» положить гидроизоляционную плёнку, обустроить обрешётку и смонтировать снегоудержатель.

- Спустя непродолжительное время в связи с погодными условиями произошло полное нарушение целостности кровли блока отремонтированного здания. Специально созданная комиссия по обследованию помещения установила, что при выполнении муниципального контракта коммерсант сэкономил – не выполнив полный объем технического задания, часть бюджетных денежных средств присвоил себе, - рассказали журналистам в пресс-службе СК России по Волгоградской области.

Отметим, в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и пытаются вернуть украденные средства.