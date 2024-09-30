В Волгоградской области 25-летний мужчина жестоко избил прохожего





В городе Петров Вале Камышинского района Волгоградской области задержали 25-летнего местного жителя, который жестоко избил прохожего во время ссоры. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, 44-летний пострадавший был доставлен в городскую больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Установлено, что вечером 28 сентября на улице Ленина между гражданами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему множество ударов по различным частям тела, в том числе и по голове.

- Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - уточнили в пресс-службе регионального главка.

Нападавшему теперь грозит до 8 лет лишения свободы.