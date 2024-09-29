«Каустик» потерпел шестое поражение подряд в Суперлиге

Если «химики» подошли к отчетной игре единственной командой, до сих пор не заработавшей ни одного очка, то их географические соседи в пяти встречах одержали только одну победу в противостоянии с «Воронежем». Во вчерашнем поединке хозяева вышли вперед, забросив дважды подряд на старте. Гости, находившиеся в роли отыгрывающихся, впервые сравняли на седьмой минуте благодаря реализованной позиционной атаке в исполнении Даниила Кольцова. Затем астраханские спортсмены вернули себе преимущество в несколько мячей.
«Каустик» держал в напряжении соперников, преследуя их активно до заключительной десятиминутки тайма. Однако отрезок перед перерывом снова остался за динамовцами, которые конвертировали полученные шансы в результативные действия, а вот волгоградцы, напротив, не могли похвастаться стабильной реализацией. В итоге в раздевалки команды ушли при счете 20:16 в пользу астраханцев.
Таким образом, «Каустик» продолжает занимать последнее, 12-ое место, в турнирной таблице. В следующем поединке 9 октября волгоградская команда на домашней площадке примет «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Динамо» (Астрахань) vk.com