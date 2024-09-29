Спорт

«Каустик» потерпел шестое поражение подряд в Суперлиге

Спорт 29.09.2024 11:45
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29.09.2024 11:45


Гандболисты «Каустика» накануне, 28 сентября, на выезде уступили астраханскому «Динамо» в очередном туре Суперлиги со счетом 29:35. Волгоградский клуб потерпел шестое поражение в шести матчах, сообщает V102.RU.
 
Если «химики» подошли к отчетной игре единственной командой, до сих пор не заработавшей ни одного очка, то их географические соседи в пяти встречах одержали только одну победу в противостоянии с «Воронежем». Во вчерашнем поединке хозяева вышли вперед, забросив дважды подряд на старте. Гости, находившиеся в роли отыгрывающихся, впервые сравняли на седьмой минуте благодаря реализованной позиционной атаке в исполнении Даниила Кольцова. Затем астраханские спортсмены вернули себе преимущество в несколько мячей.
 
«Каустик» держал в напряжении соперников, преследуя их активно до заключительной десятиминутки тайма. Однако отрезок перед перерывом снова остался за динамовцами, которые конвертировали полученные шансы в результативные действия, а вот волгоградцы, напротив, не могли похвастаться стабильной реализацией. В итоге в раздевалки команды ушли при счете 20:16 в пользу астраханцев.


В середине второй половины «Каустик» выдал ударный промежуток встречи из трех заброшенных мячей подряд, авторами которых стали Даниил Кольцов и дважды Никита Ларин. К сожалению, в ключевой момент волгоградским гандболистам не удалось избежать обидных потерь, не позволивших подопечным Дмитрия Бочарникова догнать оппонентов. Отметим, что не последнюю роль в итоговой победе «Динамо» со счетом 35:29 сыграл вратарь астраханского коллектива Эдуард Максутов, записавший в актив 13 сейвов. Самым результативным в составе гостей стал опытный Сергей Косенков, отметившийся семью точными попаданиями. Голкиперы «химиков» Никита Михайлов и Игорь Болдырев совершили на двоих 11 спасений.
Таким образом, «Каустик» продолжает занимать последнее, 12-ое место, в турнирной таблице. В следующем поединке 9 октября волгоградская команда на домашней площадке примет «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: ГК «Динамо» (Астрахань) vk.com
 

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