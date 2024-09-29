В Волгограде врачи спасли отравившегося химикатами 6-летнего ребёнка





В Волгограде врачи-токсикологи несколько дней боролись за жизнь 6-летнего ребёнка. Как сообщает ИА «Высота 102», мальчик отравился препаратом от насекомых, в результате чего в тяжёлом состоянии санитарной авиацией был доставлен в больницу скорой медицинской помощи №25.

- После получения необходимой медицинской помощи ребёнок быстро пошёл на поправку и был выписан домой в удовлетворительном состоянии, - рассказали журналистам в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Отметим, отравление несовершеннолетнего произошло из-за невнимательности родителей, которые оставили ребёнка без присмотра, не убедившись, что опасные предметы и тем более токсичные препараты убраны в недоступное место.