Расследования

В Волгограде врачи спасли отравившегося химикатами 6-летнего ребёнка

Расследования 29.09.2024 10:01
0
29.09.2024 10:01


В Волгограде врачи-токсикологи несколько дней боролись за жизнь 6-летнего ребёнка. Как сообщает ИА «Высота 102», мальчик отравился препаратом от насекомых, в результате чего в тяжёлом состоянии санитарной авиацией был доставлен в больницу скорой медицинской помощи №25.

- После получения необходимой медицинской помощи ребёнок быстро пошёл на поправку и был выписан домой в удовлетворительном состоянии, - рассказали журналистам в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Отметим, отравление несовершеннолетнего произошло из-за невнимательности родителей, которые оставили ребёнка без присмотра, не убедившись, что опасные предметы и тем более токсичные препараты убраны в недоступное место.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
28.09.2024 13:36
Расследования 28.09.2024 13:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2024 11:02
Расследования 28.09.2024 11:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2024 16:35
Расследования 27.09.2024 16:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2024 15:42
Расследования 27.09.2024 15:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2024 11:39
Расследования 27.09.2024 11:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2024 09:50
Расследования 27.09.2024 09:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2024 19:30
Расследования 26.09.2024 19:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2024 18:07
Расследования 26.09.2024 18:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2024 15:23
Расследования 26.09.2024 15:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2024 12:25
Расследования 26.09.2024 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2024 09:18
Расследования 26.09.2024 09:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.09.2024 13:39
Расследования 25.09.2024 13:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.09.2024 09:50
Расследования 25.09.2024 09:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2024 18:06
Расследования 24.09.2024 18:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2024 16:40
Расследования 24.09.2024 16:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:18
В Волгограде задержали мужчину, случайно застрелившего приятеляСмотреть фотографии
11:45
«Каустик» потерпел шестое поражение подряд в СуперлигеСмотреть фотографии
10:54
Опубликованы кадры тушения фуры на участке трассы Р-22 «Каспий» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:22
Под Волгоградом из-за горящей фуры встало движение на трассе Р-22 «Каспий»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:32
В Волгограде у Мамаева кургана иномарка сбила 13-летнюю школьницуСмотреть фотографии
07:39
Минобороны: над Волгоградской областью перехвачены 67 БПЛАСмотреть фотографии
06:44
Андрей Бочаров рассказал о ликвидации БПЛА под ВолгоградомСмотреть фотографии
06:25
Волгоградцев ночью разбудили хлопки, сирены и звуки пролетающих БПЛАСмотреть фотографииCмотреть видео
21:37
В Волгоградскую область залетит пыль из Калмыкии и РостоваСмотреть фотографии
21:06
«Динамо-Синара» сыграет с «Черноморочкой» 29 сентябряСмотреть фотографии
20:27
«Грибов нет»: чемпионат Волгоградской области по «тихой охоте» оказался под угрозой отменыСмотреть фотографии
19:43
Волгоградский боец ММА одержал победу в турнире Лиги SFCСмотреть фотографии
18:27
Под Волгоградом проходят Дни памяти Василия ШукшинаСмотреть фотографии
18:02
«Они отличаются от милых картинок из книг»: в Волгограде накануне холодов ежи потянулись к людямСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде ландшафтный пожар подбирается к домамСмотреть фотографии
16:25
«Мощь вооружения НАТО - это миф»: в Волгограде рассказали о подвигах российских солдат при захвате вражеской техникиСмотреть фотографии
16:07
«Горит до сих пор»: в Советском районе Волгограда вспыхнули камыш и траваСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде загорелась машина доставки едыСмотреть фотографии
14:36
Опубликованы фото сгоревшего леса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:05
Воспитателей на зарплату в 25 тысяч ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:36
Волгоградцам назвали крадущие их деньги приложенияСмотреть фотографии
12:39
«Сил больше нет»: под Волгоградом мать участницы СВО не смогла оформить положенные льготы для своей дочериСмотреть фотографии
12:17
21-летний водитель перевернувшейся иномарки погиб в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:16
«Горела хорошо»: в Волгограде открылась выставка трофейной техники из зоны СВОСмотреть фотографии
11:51
Прокуратура ищет свалку ртутных ламп в пойме Царицы в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:29
Волгоградская область вошла топ-5 самых «овощных» регионов РоссииСмотреть фотографии
11:18
Две женщины и мужчина пострадали при взрыве баллона под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:02
Труп рыбака нашли на берегу Дона под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:20
«Концессии» провели учения по ликвидации утечки хлораСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде столкнулись два грузовика: один водитель погибСмотреть фотографии
 