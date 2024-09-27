Росстат: работодатели задолжали волгоградцам 7,7 млн рублей

Экономика 27.09.2024 13:18
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27.09.2024 13:18
В Волгоградской области объем долгов по зарплате составил 7,7 миллиона рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные ведомства, столько денег задолжали работодатели своим сотрудникам на 1 сентября 2024 года. Причем за минувший месяц размер долгов не изменился ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения.
Среди регионов ЮФО самая серьезная ситуация с долгами по зарплате сложилась в Астраханской области. В этом субъекте РФ они составляют 10,7 миллиона рублей. При этом в трех регионах Южного федерального округа работодатели «чисты» перед своими сотрудниками. Ничего не должны работникам организации Адыгеи, Краснодарского края и Ростовской области.
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